"Очень доволен провести свой первый матч, забить гол. Это очень здорово, спасибо партнерам и команде. В момент со штрафным я понял, что могу пробить и исполнить этот удар. Рад, что он помог принести нам победу", - цитирует Барко "Матч ТВ".
Сегодня, 28-го июля, московский "Спартак" одержал выездную победу над подмосковными "Химками" в матче 2-го тура РПЛ со счётом 3:1. Забитыми мячами отметились: Барко, Угальде и Бабич. Единственный гол в составе "Химок" забил Магомедов. Напомним, что Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро - этот матч стал дебютным для полузащитника в составе красно-белых. В следующем туре команда Деяна Станковича примет на своем поле самарские "Крылья Советов".
Барко: очень доволен провести свой первый матч и забить гол. Рад, что смог принести нам победу
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко прокомментировал победу над подмосковными "Химками" во 2-м туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Спартак"