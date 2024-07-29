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Источник: новичок "Спартака" Дмитриев перейдет на правах аренды в "Крылья Советов"

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Новичок "Спартака" Игорь Дмитриев перейдет в самарские "Крылья Советов" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев присоединится к самарским "Крыльям Советов" на правах аренды.

Напомним, что московский "Спартак" приобрел полузащитника Игоря Дмитриева у екатеринбургского "Урала" за 1,5 миллионов евро, а также выплатил игроку 60 миллионов рублей подъемных. Полузащитник провел за "шмелей" во всех турнирах 37 матчей и отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet.

Спартак Игорь Дмитриев Крылья Советов
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