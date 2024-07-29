Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
20:30
Арсенал ТулаНе начат

Дзагоев: вообще ни разу не жалею о своём решении завершить карьеру

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что не жалеет о завершении карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вы отпустили для себя роль футболиста? Давным-давно. Вообще ни разу не жалею о своём решении. Ни разу не тянет на поле", - цитирует Дзагоева "Чемпионат".

Алан Дзагоев завершил карьеру игрока в ноябре 2023 года, последним клубом игрока была греческая "Ламия". На счету Дзагоева 395 матчей за московский ЦСКА во всех турнирах, 77 забитых мячей и 93 голевые передачи, также Алан был игроком казанского "Рубина". Полузащитник является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также чемпионом Первой лиги.

Алан Дзагоев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится