"Вы отпустили для себя роль футболиста? Давным-давно. Вообще ни разу не жалею о своём решении. Ни разу не тянет на поле", - цитирует Дзагоева "Чемпионат".
Алан Дзагоев завершил карьеру игрока в ноябре 2023 года, последним клубом игрока была греческая "Ламия". На счету Дзагоева 395 матчей за московский ЦСКА во всех турнирах, 77 забитых мячей и 93 голевые передачи, также Алан был игроком казанского "Рубина". Полузащитник является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, а также чемпионом Первой лиги.
Дзагоев: вообще ни разу не жалею о своём решении завершить карьеру
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что не жалеет о завершении карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА