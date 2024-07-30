По информации источника, Томас Гальдамес прилетит в Самару завтра, 31-го июля, и подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов".
В 2024 году Томас Гальдамес провел за аргентинский "Годой Крус" во всех турнирах 17 матчей и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего чилийца в 2,5 миллионов евро. Гальдамес дебютировал за сборную Чили на прошедшем Кубке Америки, проведя на поле 60 минут в матче группового этапа с Канадой.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": чилийский защитник Гальдамес прошел медосмотр для перехода в "Крылья Советов"
Чилийский защитник Томас Гальдамес перешел медосмотр перед трансфером в самарские "Крылья Советов".
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