"По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге. Во вторых, накануне ЧМ-2026 много развития, внимания и инвестиций направлено на футбол в США, что создаёт хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить", - сказал Цорн.
В этот вторник одно из самых крупнейших и авторитетных российских СМИ сообщило о переходе Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" в "Атланту Юнайтед". В соцсетях клуба из МЛС анонсировали скорую официальную презентацию. Журналист Джанлука ди Марцио ранее писал, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а с 28-летним россиянином подпишут контракт на три года.
Миранчук вместе с итальянским клубом стал обладателем кубка Лиги Европы, а также дошел до финала Кубка Италии, где клуб из Бергамо проиграл "Ювентусу". В активе российского полузащитника четыре забитых мяча и 12 голевых передачах в 42 матчах прошлого сезона.
Источник: "Чемпионат"
Томас Цорн: Миранчук подписывает один из самых крупных контрактов в МЛС
Бывший спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб "Атланта Юнайтед".
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