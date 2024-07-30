"Если брать все 90 минут, то у "Рубина" целостности я не видел. Были эпизоды, когда мы многое позволяли сопернику, но в большей части матча игра была хорошая и организованная. Моментов у "Рубина" было много, и после второго гола ребята поймали кураж", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
30 июля казанский "Рубин" на стадионе "Ак Барс Арена" одержал разгромную победу над тольяттинским "Акроном" со счётом 4:0. За хозяев отличились Кузнецов, Рожков, Юкич, Иву.
Во 2-м туре 14 августа "Рубин" на своём поле примет петербургский "Зенит". Они уже встречались друг с другом в этом сезоне во 2-м туре РПЛ, и сильнее оказались сине-бело-голубые. "Акрону" 15 августа предстоит выезд в Воронеж, где он встретится с местным "Факелом".
Рахимов - после крупной победы над "Акроном": "Рубин" поймал кураж, но целостности я не увидел
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал победу казанцев над тольяттинским "Акроном" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (4:0).
Фото: "РИА Новости"