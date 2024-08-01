"Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК. Это команда играет в квалификации лиги чемпионов и там ещё Оздоев, который ему всегда поможет. Федя будет играть в сильном чемпионате, а также всегда будет на виду благодаря еврокубкам", - сказал Мостовой.
ЦСКА объявил об уходе своего воспитанника 1 августа, за армейцев Фёдор дебютировал в сезоне-2016/17, всего в красно-синей футболке форвард провёл 263 игры, в которых забил 89 голов и сделал 47 голевых передач. Вместе с ЦСКА Чалов трижды становился серебряным призёром российского чемпионата и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
Россиянин подписал контракт с греческим клубом сроком на три года. По информации СМИ, ЦСКА получил за своего воспитанника 3 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК
Бывший игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий ПАОК.
Фото: ЦСКА