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"Зенит" может подписать полузащитника "Бенфики"

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Атакующий полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю попал в сферу интересов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Фейеноорд"
Как сообщает источник, петербургский клуб рассматривает Кекчю как потенциальную замену Иличу. "Зенит" готов заплатить за турецкого игрока в районе 25 млн евро.

На данный момент турецкий полузащитник является игроком португальской "Бенфики", в составе которой провел 43 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за нидерландский клуб "Фейеноорд".

Трансферная стоимость Оркуна Кекчю оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 27 млн евро.

Источник: "СЭ"

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