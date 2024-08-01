Как сообщает источник, петербургский клуб рассматривает Кекчю как потенциальную замену Иличу. "Зенит" готов заплатить за турецкого игрока в районе 25 млн евро.
На данный момент турецкий полузащитник является игроком португальской "Бенфики", в составе которой провел 43 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за нидерландский клуб "Фейеноорд".
Трансферная стоимость Оркуна Кекчю оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 27 млн евро.
Источник: "СЭ"
"Зенит" может подписать полузащитника "Бенфики"
Атакующий полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю попал в сферу интересов петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Фейеноорд"