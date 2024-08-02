"Я думаю, что происходящее - проблема самого Соболева. Джикия повел себя как патриот и его надо было оставлять в команде. А Соболев повел себя по-другому. Отсюда возникает бульварная хроника. Если судить по тому, что говорится, делается, и что говорят ребята, во многих вещах больше не прав Соболев", - цитирует Тарпищева "СЭ".
Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в конце прошлого сезона. Истекающий летом 2024-го года контракт продлен не был. Ранее Джикия заявил, что не планирует вести переговоры с другими клубами, пока связан соглашением со "Спартаком". Футболист до сих пор остается без клуба.
Форвард Александр Соболев, по данным СМИ, был интересен санкт-петербургскому "Зениту", однако, клубы не смогли прийти к соглашению по сумме трансфера. Сам футболист, как сообщалось, настаивал на переходе. После срыва сделки между "Спартаком" и "Зенитом" Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых.
Тарпищев: Джикия повел себя как патриот и его надо было оставлять в "Спартаке". Соболев - по-другому
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об уходе из "Спартака" защитника Георгия Джикии и об отстранении форварда Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"