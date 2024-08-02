"Без Соболева "Спартак" стал выигрывать. Возможно, он плохо влиял на атмосферу внутри команды. Звездой себе возомнил какой-то. Станкович правильно поступил, убрав его из команды", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Александр Соболев был отстранен главным тренером "Спартака" Деяном Станковичем от тренировок с основой красно-белых. Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Зенит" вели переговоры по трансферу игрока, однако, не смогли договориться о сумме сделки. Сам Соболев, по данным СМИ, согласовал с "Зенитом" личный контракт и был крайне заинтересован в переходе.
В матче 1-го тура РПЛ против "Оренбруга" (0:2) Соболев появился на поле в стартовом составе. С тех пор нападающий не попадал в заявку московского клуба ни в РПЛ, ни в Кубке России.
Пономарев: без Соболева "Спартак" стал выигрывать. Возможно, он звездой себе возомнил какой-то
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок с основной командой.
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