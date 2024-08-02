"Наши болельщики приезжают на каждый матч, поэтому в Самаре они точно создадут домашнюю атмосферу, чтобы мы чувствовали себя как дома", - цитирует слова Тимошенко "РБ Спорт".
Напомним, что в сезоне-2024/25 тольяттинский "Акрон" будет проводить все свои домашние матчи на арене "Крыльев Советов" - "Самара-Арена".
Сегодня тольяттинская команда в рамках 3 тура чемпионата России-24/25 примет московское "Динамо". Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
На данный момент "Акрон" с 3 набранными очками занимает девятое место в таблице, "Динамо" с 6 баллами - второе.
Тимошенко - о матче "Акрона" в Самаре: болельщики точно создадут домашнюю атмосферу
Игрок тольяттинского "Акрона" Иван Тимошенко высказался по поводу предстоящего матча против московского "Динамо".
Фото: ФК "Родина"