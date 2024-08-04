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Агент Помазуна: Илья не останется в ЦСКА до зимы, мы перейдем в российский клуб

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Урал"
"Илья не останется в ЦСКА до зимы. Скоро определимся, есть моменты. Думаю, в ближайшее время будет решение. Это будет Европа? Нет, я думаю, это будет Россия", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В прошлом сезоне голкипер Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды - вратарь провел во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 8-ми встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт Помазуна с московским ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

ЦСКА Илья Помазун
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