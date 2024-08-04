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Полузащитник "Динамо" Кутицкий: в прошлом сезоне мы "Зенит" три раза обыграли - будем бороться за чемпионство

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Полузащитник "Динамо" Александр Кутицкий высказался о конкуренции с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Реально ли обыгрывать "Зенит" с Глушенковым? В прошлом сезоне мы их три раза обыграли – два раза в чемпионате. Всё возможно, сами видите. Главное – стараться, работать друг за друга, слаженно, всё получится. Андрей Лунёв будет биться за чемпионство? У меня такой же настрой", - цитирует Кутицкого "Советский Спорт".

По итогам прошлого сезоне петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а московское "Динамо" заняло третье место, отстав от петербуржцев на одно очко. В следующем туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле команду Марцела Лички. После 3-х сыгранных туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 9-ю очками, а бело-голубые располагаются на второй строчке с таким же количеством очков.

Голкипер Андрей Лунев присоединился к бело-голубым на правах свободного агента этим летом. В прошлом сезоне вратарь выступал за азербайджанский "Карабах".

Динамо Александр Кутицкий Зенит
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