"Я уже говорил, что если Милан продолжит так играть, приглашение в сборную Сербии точно придет. Я в этом уверен. В двух последних матчах Майсторович сыграл идеально, забил гол", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Милан Майсторович перешел в московское "Динамо" из сербской "Войводины U19" зимой 2023 года за 1,2 миллионов евро. Сербский защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Вчера, 3-го августа, команда Марцела Лички одержала победу над тольяттинским "Акроном" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Агент защитника "Динамо" Майсторовича: если Милан продолжит так играть, приглашение в сборную Сербии точно придет
Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы защитника "Динамо" Милана Майсторовича, высказался об амбициях своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"