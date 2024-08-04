Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
0 - 2 0 2
Сочи2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Агент защитника "Динамо" Майсторовича: если Милан продолжит так играть, приглашение в сборную Сербии точно придет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы защитника "Динамо" Милана Майсторовича, высказался об амбициях своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Я уже говорил, что если Милан продолжит так играть, приглашение в сборную Сербии точно придет. Я в этом уверен. В двух последних матчах Майсторович сыграл идеально, забил гол", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный защитник Милан Майсторович перешел в московское "Динамо" из сербской "Войводины U19" зимой 2023 года за 1,2 миллионов евро. Сербский защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Вчера, 3-го августа, команда Марцела Лички одержала победу над тольяттинским "Акроном" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Динамо Милан Майсторович Сборная Сербии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится