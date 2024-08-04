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Антон Бобёр: у "Крыльев" есть шансы в матче со "Спартаком"

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Бывший игрок "Крыльев Советов" Антон Бобёр поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между самарцами и "Спартаком".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Шансы у "Крыльев" есть. Если результат по пропущенным голам катастрофический, то по игре такой катастрофы нет. Что касается результатов команд в Кубке и в чемпионате, особо мешать их не стоит", - сказал Бобёр.

Московский "Спартака" в этот понедельник, 5 августа, примет на своем поле самарские "Крылья Советов". После двух сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице с нулем очков и с разницей мячей 1:7. В первом туре самарцы потерпели поражение от петербургского "Зенита" (0:4), в следующем матче проиграли "Ростову" (1:3). В рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Крылья" уступили махачкалинскому "Динамо" (0:1).

Источник: Metaratings

Антон Бобер Крылья Советов Спартак
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