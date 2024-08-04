"Спартак" однозначно фаворит в этой встрече, может опять быть крупный счёт. Самара расклеилась и так плохо никогда не начинала. А тут матч со "Спартаком", который неплохо выглядит, ещё и в Москве", - сказал Канчельскис.
Встреча между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" пройдет в понедельник, 5 августа, на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, главным арбитром назначили Кирилла Левникова, на VAR ему будет помогать Евгений Турбин. Напомним, в прошлом туре красно-белые дома одержали победу со счетом 3:0, в Самаре спартаковцы потерпели разгромное поражение 0:4.
К третьему туру РПЛ команда Деяна Станковича подошла, имея четыре очка в активе. В стартовой игре "Спартак" проиграл на выезде "Оренбургу" (0:2), но в следующем матче реабилитировался перед своими болельщиками, одержав победу над подмосковными "Химками" (3:1). Три очка в матче с "Крыльями" позволят красно-белым сравняться с московским ЦСКА, который на данный момент занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Спартак" однозначно фаворит в матче "Крыльями", может опять быть крупный счёт
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"