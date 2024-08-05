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Галактионов - о разгроме "Ахмата": наша команда - это один большой кулак, который бьется друг за друга

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Мы поздравляем нашу команду с этой уверенной и хорошей победой. Самое главное - по игре наша команда продемонстрировала те качества, о которых мы всегда говорим. Важно, что сыграли на ноль и дисциплинировано. Наша команда - это один большой кулак, который бьется друг за друга, радуется вместе со всеми", - заявил Галактионов.

Московский "Локомотив" разгромил грозненский "Ахмат" в матче 3-го тура чемпионата России. "Железнодорожники" оправили в ворота соперников пять безответных мячей. Дублем в составе "Локомотива" отметился защитник Жерзино Ньямси. По голу забили форварды Дмитрий Воробьев и Вадим Раков. 1+3 по системе гол+пас в матче оформил 19-летний полузащитник Алексей Батраков.

Победа позволила довести количество заработанных в сезоне очков до 6-ти по итогам 3-х проведенных матчей. "Локомотив" поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. На счету "Ахмата" осталось 2 очка. Грозненский клуб располагается на 14-м месте в чемпионате.

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Ахмат Михаил Галактионов
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