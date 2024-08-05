"Это была не лучшая игра в исполнении двух команд, но важно, что мы добились победы. Этим я удовлетворён, но недоволен нашей игрой - нам нужно улучшать наши действия", - цитирует Илича "Матч ТВ".
"Пари НН" одержал победу над новичком РПЛ "Динамо" Махачкала (1:0) в матче 3-го тура российской Премьер-лиги. Победный гол ударом с пенальти на 82-й минуте забил полузащитник нижегородцев Николай Калинский. На 60-й минуте главный арбитр матча Ян Бобровский удалил с поля защитника "Динамо" Муталипа Алибекова.
Победа позволила "Пари НН" набрать первые очки в сезоне. Подопечные Саши Илича с 3-мя очками в 3-х матчах занимают 12-е место. Махачкалинское "Динамо" с 2-мя очками в активе занимает 14-ю позицию.
Илич - о победе "Пари НН" над "Динамо" Махачкала: это была не лучшая игра в исполнении двух команд
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал победу своей команды над махачкалинским "Динамо" (1:0) в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"