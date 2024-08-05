"Без понятия, интересовался ли "Рубин" Мансильей. Этим вопросом занимаются спортивный директор и клуб. Когда будет какое-то предложение от клубов, мне скажут, но пока такого не было. Так что вы знаете больше меня в этом вопросе", - заявил Деограсия.
Ранее сообщалось, что казанский "Рубин" заинтересован в переходе 27-летнего вингера Брайана Мансильи из "Оренбурга". По данным СМИ, клуб из столицы Татарстана предлагал за переход аргентинца 1.5 миллиона евро, однако предложение было отклонено. Сумма отступных в контракте Мансильи с "Оренбургом", по слухам, составляет 3 миллиона евро.
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев некоторое время назад в интервью подтвердил интерес "Рубина" к Брайану Мансилье. По его словам, предложение "Рубина" не устроило "Оренбург".
Источник: "Чемпионат".
Деограсия: Мансилья интересен "Рубину"? Вы знаете больше меня в этом вопросе
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о возможном переходе полузащитника команды Брайана Мансильи в казанский "Рубин".
Фото: официальный сайт "Оренбурга"