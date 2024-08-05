"У Батракова хороший потенциал, ему многому обучили в школе "Локомотива". А самое главное - он очень старательный и работоспособный, это очень важно для молодого футболиста. Так что, я думаю, у него в будущем все должно получиться, если он звездняк не поймает. Вы ведь, журналисты, начнете ему сейчас дифирамбы петь, и он подумает - я великий", - заявил Наумов.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В матче 3-го тура Премьер-лиги, где красно-зеленые разгромили "Ахмат" (5:0), Батраков забил 1 гол и оформил 3 результативные передачи. Всего на старте сезона у 19-летнего полузащитника 2+3 по гол+пас в 3-х стартовых турах.
В минувшем сезоне Алексей Батраков 5 раз появлялся на поле в матчах за основную команду "Локомотива". На его счету 1 забитый мяч. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-президент "Локомотива" Наумов: вы, журналисты, начнете сейчас Батракову дифирамбы петь, и он подумает - я великий
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился впечатлением от игры 19-летнего полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"