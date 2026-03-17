Газзаев назвал причины поражений ЦСКА: "армейцы" совершили ошибку

"У всех команд было много времени на подготовку к сезону.
Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду.Кроме того, Баринов в "Локомотиве" и ЦСКА - пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
В начале января 2026 года петербургский "Зенит" и московский ЦСКА совершили обмен игроков: к сине-бело-голубым отправился защитник Игорь Дивеев, к "армейцам" присоединился нападающий Лусиано Гонду.
После возобновления сезона подопечные Фабио Челестини суммарно провели 4 матча, одержали 1 победу в Кубке России и потерпели 3 поражения в Российской Премьер-Лиге.
На данный момент ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 21 встрече.