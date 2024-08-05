"Мне кажется, что сборные Вьетнама и Таиланда - это интересные соперники для сборной России. Почему? Вьетнам выше в рейтинге ФИФА, чем Эстония и Латвия, а Таиланд выше Казахстана", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Ранее сегодня появилась информация о том, что в сентябре сборная России может провести товарищеские матчи с национальными командами Вьетнами и Таиланда.
Отметим, что сборная Вьетнама располагается в рейтинге ФИФА на данный момент на 115-й строчке, а сборная Таиланда - на 101-м месте.
Напомним, последним соперником российской команды была сборная Белоруссии. Товарищеская игра, которая состоялась в Минске 7 июня, завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.
Геркус: Вьетнам и Таиланд - это интересные соперники для сборной России
Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможные товарищеские матчи сборной России против команд Таиланда и Вьетнама.
Фото: "СЭ"