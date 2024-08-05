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Геркус: Вьетнам и Таиланд - это интересные соперники для сборной России

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Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможные товарищеские матчи сборной России против команд Таиланда и Вьетнама.
Фото: "СЭ"
"Мне кажется, что сборные Вьетнама и Таиланда - это интересные соперники для сборной России. Почему? Вьетнам выше в рейтинге ФИФА, чем Эстония и Латвия, а Таиланд выше Казахстана", - цитирует Геркуса "Чемпионат".

Ранее сегодня появилась информация о том, что в сентябре сборная России может провести товарищеские матчи с национальными командами Вьетнами и Таиланда.

Отметим, что сборная Вьетнама располагается в рейтинге ФИФА на данный момент на 115-й строчке, а сборная Таиланда - на 101-м месте.

Напомним, последним соперником российской команды была сборная Белоруссии. Товарищеская игра, которая состоялась в Минске 7 июня, завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.

Илья Геркус Сборная России Сборная Таиланда Товарищеские матчи
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