"В наших трансферных планах такого игрока нет", - приводит слова Илюхиной "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сине-бело-голубые предлагают за нападающего 4 млн евро. Михайло Иванович выступает за клуб из сербской Суперлиги "Войводина". Действующее соглашение между 19-летним игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
В "Зените" опровергли интерес к сербскому нападающему Михайло Ивановичу
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина опровергла интерес петербургского клуба к сербскому нападающему "Войводины" Михайло Ивановичу.
Фото: fkvojvodina.rs