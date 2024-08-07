В "Зените" опровергли интерес к сербскому нападающему Михайло Ивановичу

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Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина опровергла интерес петербургского клуба к сербскому нападающему "Войводины" Михайло Ивановичу.
Фото: fkvojvodina.rs
"В наших трансферных планах такого игрока нет", - приводит слова Илюхиной "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сине-бело-голубые предлагают за нападающего 4 млн евро. Михайло Иванович выступает за клуб из сербской Суперлиги "Войводина". Действующее соглашение между 19-летним игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.

Зенит Елена Илюхина Российские трансферы
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