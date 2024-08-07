"Где находятся "Наполи" и "Краснодар" как клубы? Если бы "Наполи" действительно хотел приобрести Сперцяна, то клубы уже решили бы все вопросы. На месте Сперцяна, будь настоящие переговоры, я бы заставил агента убедить "Краснодар" продать себя в Европу, а сам нашел бы любой способ доехать, доплыть или долететь до Италии", – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в приобретении 24-летнего игрока сборной Армении заинтересован итальянский клуб "Наполи", но условием для совершения этого трансфера является продажа нескольких игроков команды. Сперцян выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Канчельскис: на месте Сперцяна я бы заставил агента убедить "Краснодар" продать себя в Европу
Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис отреагировал на потенциальный трансфер полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в "Наполи".
Фото: ФК "Краснодар"