Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Рубин2 тайм

Ловчев: Соболев видел ситуацию с Джикией и это не прибавило ему любви к руководству "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о конфликте Александра Соболева с руководством красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в "Спартаке" с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, - взяли и убили его карьеру. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству "Спартака", - цитирует Ловчева "РИА Новости".

Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании прошлого сезона, так как руководство клуба не пожелало продлевать контракт с игроком.

Ранее спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что нападающий желает перейти в петербургский "Зенит" и не хочет выступать за московский "Спартак". В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.

Евгений Ловчев Спартак Георгий Джикия Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится