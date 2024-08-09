"Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в "Спартаке" с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, - взяли и убили его карьеру. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству "Спартака", - цитирует Ловчева "РИА Новости".
Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании прошлого сезона, так как руководство клуба не пожелало продлевать контракт с игроком.
Ранее спортивный директор красно-белых Томаш Амарал объявил, что форвард Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что нападающий желает перейти в петербургский "Зенит" и не хочет выступать за московский "Спартак". В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.
Ловчев: Соболев видел ситуацию с Джикией и это не прибавило ему любви к руководству "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о конфликте Александра Соболева с руководством красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"