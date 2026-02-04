Матчи Скрыть

Пономарёв: Роналду бы не сгодился в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Пономарев раскритиковал поведение португальского игрока, назвав его противным.

"Не, в ЦСКА он с таким поведением бы не сгодился, это он всю команду развалил бы.
Если в коллективе один такой заводится - очень плохо. Роналду никого ни во что не ставит, он сам себе тренер. Поведение у него крайне противное. Футболист великолепный, но тупой", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок отказался выходить на поле в недавней встрече из-за конфликта с руководством.

Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра" в начале января 2023 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 40-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

