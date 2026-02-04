Миранчук ответил, считает ли негативным период в "Сьоне"

"Я точно не считаю этот период негативным.Смотрю на него как на опыт и возможность для личного роста. Это же классно: уехать, посмотреть на ребят, готовых по-настоящему грызть землю, пусть это и громко звучит. В "Сьоне" было именно так", - сказал Миранчук "Матч ТВ".
Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" с сентября 2024 года по август 2025 года. Всего в составе клуба атакующий полузащитник провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
На данный момент Миранчук является игроком московского "Динамо". Соглашение с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.