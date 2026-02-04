Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 0 2 0
Ноа2 тайм
Рубин
0 - 0 0 0
Женис1 тайм

Миранчук ответил, считает ли негативным период в "Сьоне"

Игрок "Динамо" Антон Миранчук высказался о периоде в швейцарском "Сьоне".
Фото: ФК "Сьон"
Игрок рассказал, что не считает этот период негативным и расценил его как жизненный опыт.

"Я точно не считаю этот период негативным.
Смотрю на него как на опыт и возможность для личного роста. Это же классно: уехать, посмотреть на ребят, готовых по-настоящему грызть землю, пусть это и громко звучит. В "Сьоне" было именно так", - сказал Миранчук "Матч ТВ".

Антон Миранчук выступал за швейцарский "Сьон" с сентября 2024 года по август 2025 года. Всего в составе клуба атакующий полузащитник провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На данный момент Миранчук является игроком московского "Динамо". Соглашение с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится