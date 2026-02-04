Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

"Крылья Советов" разрывают контракт с Суторминым из-за перелома руки - источник

Самарские "Крылья Советов" разрывают контракт с Алексеем Суторминым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, игрок получил открытый перелом руки на корпоративном турнире, в котором не имел права принимать участия. Из-за этого инцидента самарский клуб решил разорвать с ним контракт.

Алексей Сутормин выступает за "Крылья Советов" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 22 матча, голевыми действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал "Мутко против"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится