Колыванов: в Испании или Италии у Чалова получилось бы лучше

Бывший игрок "Динамо" Игорь Колыванов высказался о Федоре Чалове.
Фото: ФК "Кайсериспор"
Колыванов заявил, что игрок ошибся с выбором чемпионата.

"Он, наверно, потерялся в этой Греции, нужно было в другой чемпионат ехать, это была ошибка. В Испании или Италии у него получилось бы лучше", - сказал Колыванов "Матч ТВ".


Сегодня, 4 февраля, стало известно, что Федор Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды.

Ранее нападающий выступал за греческий ПАОК. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5,5 миллионов евро.

