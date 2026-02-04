Колыванов: в Испании или Италии у Чалова получилось бы лучше

Фото: ФК "Кайсериспор"

"Он, наверно, потерялся в этой Греции, нужно было в другой чемпионат ехать, это была ошибка. В Испании или Италии у него получилось бы лучше", - сказал Колыванов "Матч ТВ"

Колыванов заявил, что игрок ошибся с выбором чемпионата.Сегодня, 4 февраля, стало известно, что Федор Чалов перешел в турецкий "Кайсериспор" на правах аренды.Ранее нападающий выступал за греческий ПАОК. В текущем сезоне футболист провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5,5 миллионов евро.