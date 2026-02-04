"Ростов" разгромил "Ноа" в товарищеском матче

Голами за "Ростов" отличились нападающий Тимур Сулейманов, атакующий полузащитник Хорен Байрамян и полузащитник Даниил Шанталий.
Товарищеские матчи
Голы: Сулейманов, 21, Байрамян, 70, Шанталий, 80.
"Ростов": Одоевский, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
С 65-й минуты: Одоевский, Сако, Тарасов, Прохин, Эльаскалани, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Голенков.
"Ростов" одержал победу над армянским "Ноа" в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Ростов"