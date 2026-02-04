Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
НоаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен

"Ростов" разгромил "Ноа" в товарищеском матче

"Ростов" одержал победу над армянским "Ноа" в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Ростов"
Голами за "Ростов" отличились нападающий Тимур Сулейманов, атакующий полузащитник Хорен Байрамян и полузащитник Даниил Шанталий.

Товарищеские матчи

Голы: Сулейманов, 21, Байрамян, 70, Шанталий, 80.

"Ростов": Одоевский, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

С 65-й минуты: Одоевский, Сако, Тарасов, Прохин, Эльаскалани, Игнатов, Лангович, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Голенков.

