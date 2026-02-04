Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 0 2 0
Ноа2 тайм
Рубин
0 - 0 0 0
Женис1 тайм

"Зенит" оформил трансфер Дурана из "Аль-Насра" - источник

Игрок "Аль-Насра" Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
По информации источника, сине-бело-голубые заплатят 2,5 миллиона евро за полгода аренды игрока.

Ранее Джон Дуран выступал за "Фенербахче" на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Соглашение "Аль-Насра" с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится