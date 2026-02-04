Матчи Скрыть

Голкипер ЦСКА оценил игру Лусиано Гонду

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп оценил игру форварда Лусиано Гонду.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Торопа, Гонду умеет на поле все, а также отметил скорость форварда. Голкипер армейцев выразил надежду, что у аргентинца получится закрепиться в стане красно-синих.

- Лусиано вообще не уступчивый, хорош в подыгрыше, очень техничный, головой играет — умеет всё, очень быстрый.
Надеюсь, травмы обойдут его стороной, и у него всё будет хорошо в ЦСКА, - цитирует Торопа "Чемпионат".

Лусиано Гонду перешел в ЦСКА из петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил с армейцами контракт до лета 2030 года. Всего аргентинец провел за петербуржцев во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи.

