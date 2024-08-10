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Мор - о "Краснодаре": не вижу поставленной игры в линии атаки

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Бывший игрок московских "Спартака" и "Торпедо" Эдуард Мор раскритиковал игру "Краснодара" в атаке.
Фото: ФК "Краснодар"
"Помимо того, что у "Краснодара" есть проблемы в начале атаки, я не вижу поставленной игры в линии атаки, именно чтобы была комбинационная игра. Всё, что создает "Краснодар" — индивидуальные усилия. Поставленной командной игры в атаке у команды я не вижу", - передаёт слова Мора "Матч ТВ".

"Краснодар" за первые пять игр в сезоне-2024/25 одержал пока только одну победу - над ЦСКА в 1-м туре Кубка России (1:0). В матче за Суперкубок России "быки" проиграли петербургскому "Зениту" (2:4). В Российской Премьер-Лиги чёрно-зелёные трижды сыграли вничью - с грозненским "Ахматом" (1:1), махачкалинским "Динамо" (0:0) и воронежским "Факелом" (0:0).

10 августа в матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле примет ЦСКА. Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

Эдуард Мор Краснодар
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