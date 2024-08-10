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"Пока мне импонируют только руководящие должности". Мамаев ответил на вопрос о планах получить тренерскую лицензию

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Экс-полузащитник "Торпедо", ЦСКА, "Краснодара", "Ростова" и "Химок" Павел Мамаев отреагировал на вопрос о желании начать тренерскую деятельность.
Фото: РПЛ
- Не хочу ли попробовать себя в роли тренера? Пока мне импонируют только руководящие должности. На тренера надо именно учиться, а навыки организатора у меня уже есть. В планах нет получения тренерской лицензии, - передаёт слова Мамаева Metaratings.ru.

35-летний экс-полузащитник ряда клубов Российской премьер-лиги Павел Мамаев завершил карьеру действующего игрока в феврале 2023 года. Бывший футболист занимается руководством детской футбольной академией, которую открыл в Дубае совместно с продолжающим игровую карьеру нападающим "Краснодара" (на тот момент - московского "Динамо") Фёдором Смоловым.

Павел Мамаев
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