"Давайте подождём. У нас есть несколько вариантов. Надеемся, что скоро всё станет более ясно. В случае с "Локомотивом" всё возможно. Это один из клубов, который мы всерьёз рассматриваем", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что центральный защитник "Сочи" может перейти в испанскую "Севилью", также сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда европейских клубов. В прошлом сезоне Ваня Дркушич провел за южан во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет два забитых мяча. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Агент защитника "Сочи" Дркушича: "Локомотив" - один из клубов, который мы всерьез рассматриваем
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Ваня Дркушича, высказался о будущем своего игрока.
Фото: ФК "Сочи"