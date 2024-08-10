"Уверен, что "Спартак" обыграет "Ахмат" и продолжит победную серию. Надо просто верить в себя", - цитирует слова Гаврилова Metaratings. Также ветеран добавил, что "Ахмат" "будет очень собранным после поражения со счётом 0:5".
На данный момент "Спартак" занимает 5 место с 6 набранными очками, а "Ахмат" - 14 место с 2 набранными баллами. Очный матч между командами пройдет 11 августа и стартует в 20:00 по московскому времени.
Гаврилов: "Спартак" продолжит победную серию
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался по поводу предстоящего матча красно-белых против грозненского "Ахмата".
Фото: "Чемпионат"