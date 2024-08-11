«В первую очередь я хотел бы извиниться перед Рошей. Я не хотел этого делать. Эпизод на желтую? Ой, посмотрев повтор я даже подумал, что это красная карточка", - цитирует слова Сперцяна "Матч ТВ".
В конце 1 тайма Виллиан Роша после контакта с Эдуардом Сперцяном не смог продолжить игру и покинул поле.
Напомним, что "Краснодар" в 4-м туре Российской Премьер-Лиги обыграл "армейцев" со счетом 2:1.
В турнирной таблице чемпионата России-24/25 ЦСКА идут на 4 позиции с 7 набранными баллами, а "Краснодар" занимает 7 место с 6 очками.
Сперцян извинился за фол на Виллиане Роше
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал свой фол на Виллиане Роше после матча с ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"