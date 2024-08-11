- В данный момент контракт еще не подписан, но решено, что Ваня переходит именно в "Зенит", в ближайшее время будет подписан контракт на 5 лет. Главное, что окончательное решение принято. Будет ли аренда в "Црвену Звезду"? Пока слишком рано говорить об этих деталях. Сперва нужно оформить все бумаги, а дальше будем обсуждать все детали.
Напомним, ранее сообщалось, что "Сочи" отклонил предложение испанской "Осасуны" о трансфере центрального защитника "барсов" Вани Дркушича.
24-летний футболист сборной Словении защищает цвета "Сочи" с января 2022 года. Его нынешний контракт с южным клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Всего за сочинскую команду игрок провел 66 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость словенца в 3,5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Дркушича: Ваня переходит в "Зенит". Контракт будет подписан на 5 лет
Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал, где продолжит карьеру его клиент.
Фото: "Матч ТВ"