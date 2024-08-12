"Бонусы Глушенкова? В "Зените" есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому", - сказал Медведев.
Напомним, футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске футбольного шоу "Это футбол, брат!" рассказал о бонусах Глушенкова в петербургском клубе. По его словам, новичок команды получает за каждое результативное действие по 10 тысяч евро, примерно 1 миллион рублей. Максим перешел в "Зенит" этим летом из московского "Локомотива", с ним подписали контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Стоимость 25-летнего футболиста по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
В шести играх за сине-бело-голубых Глушенков забил девять голов и сделал одну голевую передачу. В последней игре 4-го тура РПЛ против московского "Динамо" Максим забил победный гол. В турнирной таблице команда Сергея Семака занимает первое место с 12-ю набранными очками.
Источник: РИА Новости
В "Зените" опровергли информацию о том, что Глушенков получает по 10 тысяч евро за каждый гол или ассист
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков получает по 10 тысяч евро за каждый гол или ассист.
Фото: ФК "Зенит"