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Силкин: Тюкавин очень рано подумал, что стал готовым игроком, видимо, его окружение такого же мнения

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Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин очень рано подумал, что стал готовым игроком, видимо, его окружение такого же мнения. Он перестал выкладываться, стараться. Оттуда и пошли разговоры с его стороны, что партнеры не такие, так нельзя себя вести молодому игроку. Жаль, что рядом с ним нет правильных людей", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах пять матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По итогам прошлого сезона нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, Тюкавин отметился 17-ю забитыми голами и 10-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 4-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 9 очков.

Динамо Сергей Силкин Константин Тюкавин
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