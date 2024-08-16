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Журналист Карпов: Дзюба перейдёт в "Крылья Советов", если губернатор одобрит переход

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По информации журналиста, переход нападающего Артёма Дзюбы в "Крылья Советов" зависит от решения врио губернатора Самарской области.
Фото: ФК "Локомотив"
Если врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев одобрит приглашение в "Крылья Советов" Артёма Дзюбы, то с 36-летним нападающим будет заключён однолетний контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц и подъёмными 10 млн рублей. Однако в самом клубе, несмотря на потребность в центрфорварде, больше склоняются к оформлению трансфера игрока петербургского "Зенита" Ивана Сергеева.

Источник: программа "Центральный круг" на телеканале "Матч Премьер"

Крылья Советов Артем Дзюба
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