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Кечинов прокомментировал переход Абены в "Спартак"

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Экс-игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал перехода Абены из "Ференцвароша" в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
"Главный тренер отвечает за результат и приглашает тех футболистов, в которых он уверен. По его мнению, они будут приносить пользу", - цитирует слова Кечинова "СЭ".

Напомним, что сегодня московский клуб официально объявил о подписании защитника сборной Суринама Миенти Абены. Контракт между сторонами был заключен на 2 года. Ранее игрок работал вместе со Станковичем в венгерском "Ференцвароше".

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Валерий Кечинов Спартак Российские трансферы Миенти Абена
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