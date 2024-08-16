"Главный тренер отвечает за результат и приглашает тех футболистов, в которых он уверен. По его мнению, они будут приносить пользу", - цитирует слова Кечинова "СЭ".
Напомним, что сегодня московский клуб официально объявил о подписании защитника сборной Суринама Миенти Абены. Контракт между сторонами был заключен на 2 года. Ранее игрок работал вместе со Станковичем в венгерском "Ференцвароше".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Кечинов прокомментировал переход Абены в "Спартак"
Экс-игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал перехода Абены из "Ференцвароша" в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"