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КДК не будет штрафовать спортивного директора "Оренбурга" за поведение после игры с "Ростовом"

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не будет оценивать поведение спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева после матча 5-го тура с "Ростовом" (2:3).
Фото: ФК "Оренбург"
Напомним. 17 августа "Оренбург" проиграл на выезде "Ростову", ведя после перерыва 2:0. Встреча завершилась победой ростовчан, решающий гол забил Роналдо уже в компенсированное ко второму тайму время. После игры Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Излишне эмоциональное поведение занесли в протокол матча, однако действия Дмитрия Андреева не попадают в юрисдикцию КДК, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Андреев является спортивным директором "Оренбурга" и входит в руководящий состав клуба, он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне. Таким образом, его действия не попадают под юрисдикцию КДК. Все, что касается иных нарушений в матче, будет озвучено в повестке и рассмотрено", - пояснил он.

Благодаря волевой победе над оренбуржцами "Ростов" поднялся на четвертое место в таблице, в активе команды Валерия Карпина 8 набранных очков. Клуб из Оренбурга на данный момент располагается на девятой строчке с 5-ю набранными балами.

Источник: "Матч ТВ"

Ростов Оренбург
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