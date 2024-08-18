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Гендиректор "Химок" - о ситуации с Бакаевым: никаких ограничений в арендном соглашении нет. Думаю, Артига оговорился

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев объяснил комментарий главного тренера красно-черных Франко Артиги о том, что Зелихман Бакаев не может играть с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
"Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача - сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния", - сказал Оленев.

Матч 5-го тура между "Химками" и "Зенитом" уже стартовал, после 20 минут счет равный 0:0. Главный тренер "Химок" Франк Артига, отвечая на вопросы журналистов перед игрой, заявил, что Бакаев не сможет сыграть с "Зенитом", "потому что ему так сказали".

Петербургский "Зенит" отдал Бакаева в аренду подмосковным "Химкам" до конца текущего сезона, его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

Химки Зелимхан Бакаев Зенит
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