"Каждый выкладывается на 100%, потому что они хотят давать больше, чем могут. Мы сегодня слишком контролировали игру. По самоотдаче у меня нет никаких вопросов. Когда счет стал 2:0, я увидел некую расслабленность. Мы должны были прессинговать и не терять легких мячей. Я вижу это так", - заявил Станкович.
Московский "Спартак" разгромил последнюю команду чемпионата, воронежский "Факел", на своем поле в рамках 5-го тура чемпионата России. По голу на свой счет записали форвард Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич и полузащитник Эсекьель Барко. На счету аргентинского полузащитника еще и голевая передача.
"Спартак", одержав победу, довел количество очков в чемпионате до 10-ти. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице. Воронежский "Факел" остался на последней строчке с 1-м очком после 5-ти матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Станкович - о разгроме "Факела": когда счет стал 2:0, я увидел расслабленность. Мы должны были прессинговать
Наставник "Спартака" Деян Станкович высказался после победы своей команды над "Факелом" (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"