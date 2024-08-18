Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ЧайкаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
3 - 0 3 0
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Лацио
3 - 1 3 1
ВенецияЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
РомаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
ЛансЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
НантЗавершен
Монпелье
1 - 1 1 1
СтрасбургЗавершен
Ренн
3 - 0 3 0
ЛионЗавершен

Станкович - о разгроме "Факела": когда счет стал 2:0, я увидел расслабленность. Мы должны были прессинговать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Спартака" Деян Станкович высказался после победы своей команды над "Факелом" (3:0) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Каждый выкладывается на 100%, потому что они хотят давать больше, чем могут. Мы сегодня слишком контролировали игру. По самоотдаче у меня нет никаких вопросов. Когда счет стал 2:0, я увидел некую расслабленность. Мы должны были прессинговать и не терять легких мячей. Я вижу это так", - заявил Станкович.

Московский "Спартак" разгромил последнюю команду чемпионата, воронежский "Факел", на своем поле в рамках 5-го тура чемпионата России. По голу на свой счет записали форвард Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич и полузащитник Эсекьель Барко. На счету аргентинского полузащитника еще и голевая передача.

"Спартак", одержав победу, довел количество очков в чемпионате до 10-ти. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице. Воронежский "Факел" остался на последней строчке с 1-м очком после 5-ти матчей.

Источник: "Матч ТВ"

Деян Станкович Спартак Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится