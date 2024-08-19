"У меня прекрасное отношение к судейству в России. Со всеми дружу и общаюсь, все супер. Судейство в РПЛ находится на высочайшем уровне. У нас арбитры входят в топ-5 лучших в мире", - цитирует Маркова "РБ Спорт".
В первых 5-ти турах Премьер-лиги "Факел" набрал 1 очко. Команда из Воронежа располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. С 13-го августа новым главным тренером воронежцев является Дмитрий Пятибратов. Он сменил в этой роли Игоря Черевченко.
Евгений Марков принял участие в 5-ти матчах на старте сезона (3 - в РПЛ, 2 - в Кубке России). В каждом из турниров 30-летний нападающий записал на свой счет по одному голу. В матче 2-го тура РПЛ против "Акрона" (0:2) Марков получил прямую красную карточку на 45+3 минуте.
Форвард "Факела" Марков: прекрасно отношусь к судейству. Арбитры в России входят в топ-5 лучших в мире
Нападающий "Факела" Евгений Марков оценил уровень судейства в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"