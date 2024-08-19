"Помню момент, когда клубы РПЛ приняли решение об ограничении количества аренд из одного клуба в другой. Это было связано с гулявшими тогда слухами о неких связках между клубами и их якобы фарм-клубами. Наш клуб с уважением относится к решениям РПЛ и строго соблюдает суть этих решений. Что касается ситуации, о которой вы говорите, на нее надо внимательно посмотреть руководству РПЛ, руководству РФС и вам, журналистам", - заявил Гафин.
Полузащитник Александр Коваленко перешел из "Зенита" в "Оренбург" в августе 2024-го года. Ранее сообщалось, что клубы обсуждают между собой аренду игрока, однако, трансфер был оформлен как переход на постоянной основе. По сообщениям СМИ, сумма выкупа Коваленко "Оренбургом" составила 2 миллиона евро, а в договор включена опция обратного выкупа за те же 2 миллиона евро.
В августе 2020-го года РФС ввел запрет на аренды игроков из одного клуба. Согласно решению, команды не могут зарегистрировать на сезон более двух игроков, перешедших на условиях аренды из одного и того же клуба. В летнее трансферное окно состав "Оренбурга" пополнили голкипер Богдан Москвичев, защитник Артем Касимов и Алексей Барановский. Все они выступали в составе "Зенита-2".
Источник: "РБ Спорт"
Гафин - о трансфере Коваленко из "Зенита" в "Оренбург": на это надо внимательно посмотреть руководству РПЛ и РФС
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко из "Зенита" в "Оренбург".
Фото: официальный сайт "Динамо"