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Личка - о полузащитнике ЦСКА Облякове: это один из топовых игроков РПЛ. Забрал бы его в "Динамо" - за минуту

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Наставник "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от трансферного окна.
Фото: РИА Новости
"Хотелось бы минимум двух игроков, если будет такая возможность у клуба. Позиции - секрет, не скажу. Обляков? Для меня это один из топовых игроков РПЛ, и если бы я мог его забрать, сразу бы забрал - за минуту. Но как уже сказал, трансферами занимается клуб", - цитирует Личку "РБ Спорт".

Московское "Динамо" в летнее трансферное окно осуществило два входящих трансфера. Из "Карабаха" бесплатно пришел голкипер Андрей Лунев, из клуба "Раджа" Касабланка - за 1.7 миллиона евро нападающий Эль-Мехди Маухуб.

Полузащитник Иван Обляков выступает за ЦСКА с августа 2018-го года. За его переход "армейцы" заплатили "Уфе" 4 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 2+1 в 7-ми матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Марцел Личка Динамо Спартак Иван Обляков ЦСКА Российские трансферы
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