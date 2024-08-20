По информации журналиста Андрея Панкова английский и петербургские клубы полностью согласовали условия аренды. В среду, 21 августа, француз прилетит в Англию для завершения перехода.
Ранее в СМИ сообщали, что 23-летний форвард перейдет на правах аренды в один из английских клубов.
Вильсон присоединился к "Зенит" в сентябре прошлого года, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды, в последствии петербуржцы совершили полноценный трансфер за 4 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий забил два гола в пяти матчах российского чемпионата и Кубка России.
Источник: Telegram-канал журналиста Андрея Панкова.
Источник: нападающий "Зенита" Изидор переходит в "Сандерленд" на правах аренды
Французский нападающий "Зенита" Вильсон Изидор отправляется в клуб из Чемпионшипа "Сандерленд".
Фото: ФК "Зенит"