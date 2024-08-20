Матчи Скрыть

Источник: нападающий "Зенита" Изидор переходит в "Сандерленд" на правах аренды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Французский нападающий "Зенита" Вильсон Изидор отправляется в клуб из Чемпионшипа "Сандерленд".
Фото: ФК "Зенит"
По информации журналиста Андрея Панкова английский и петербургские клубы полностью согласовали условия аренды. В среду, 21 августа, француз прилетит в Англию для завершения перехода.

Ранее в СМИ сообщали, что 23-летний форвард перейдет на правах аренды в один из английских клубов.

Вильсон присоединился к "Зенит" в сентябре прошлого года, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды, в последствии петербуржцы совершили полноценный трансфер за 4 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий забил два гола в пяти матчах российского чемпионата и Кубка России.

Источник: Telegram-канал журналиста Андрея Панкова.

Зенит Сандерленд Российские трансферы Зарубежные трансферы Вильсон Изидор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится