Созин выразил недовольство тем, что официальные лица Российского футбольного союза не высказываются публично на счет поведения спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева, который после игры 5-го тура РПЛ с "Ростовом" позволил себе высказывания в нецензурной форме в отношении судей. Созин хотел бы услышать, что на этот счет думает президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, он напомнил о случае с игроком "Рубина" Русланом Безруковым, который неудачно пошутил про "денежки на карту".
"Забавно, что, стоит игроку "Рубина" пошутить про "Зенит" – его распять готовы, а Андреев орёт матом – и тишина от официальных лиц РФС, молчат. Хотя в первом случае – безобидная шутка, а во втором – просто неадекватное поведение" - сказал бывший член комитета по этике РФС.
Напомним, Андреев в весьма эмоциональной форме раскритиковал работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым, которая работала на матче 5-го тура, где "Оренбург" проиграл "Ростову" (2:3), имея преимущество в два мяча после перерыва. Во второй половине встречи нападающий желто-синих Николай Комличенко за две минуты сравнял счет, забив на 51-й и 52-й минуте, на 90+4-й бразилец Роналдо забил победный гол.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что специалисты рассмотрят ситуацию с Андреевым, а именно оценят, как "соблюдалась безопасность в футбольном отсеке".
Источник: "Чемпионат"
Созин: стоит игроку "Рубина" пошутить про "Зенит" – его распять готовы, а Андреев орёт матом – и тишина
Футбольный эксперт Андрей Созин недоумевает, почему высокопоставленные лица РФС никак не комментируют ситуацию со спортивном директором "Оренбурга" Дмитрием Андреевым.
Фото: ФК "Локомотив"